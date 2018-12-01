日本神盾艦士官落海近一天 靠塑膠箱獲救

日本海上自衛隊金剛號護衛艦上一名士官，昨天上午落海後，靠著在海上抓到一個塑膠箱，漂流近一天幸運獲救。（圖擷擷自海上自衛隊官網）

2018-12-01 21:01

〔中央社〕日本海上自衛隊金剛號護衛艦上一名士官，昨天上午落海後，靠著在海上抓到一個塑膠箱，漂流近一天幸運獲救，雖然身體虛弱，但意識清楚無生命危險，目前已住院治療。

日本讀賣新聞報導，金剛號護衛艦昨天上午在鹿兒島縣屋久島附近海域航行，發現艦上一名士官（海上自衛隊階級為一等海曹）失蹤，海上自衛隊出動7艘艦艇出海搜索。

海上自衛隊佐世保地方總監部今天表示，已在日本時間清晨4時左右發現並救起這名士官。

這位士官昨天上午8時20分在點名時不見蹤影，由於艦內遍尋不著，研判可能是失足落海，海上自衛隊出動7艘艦艇搜救，最後被伊勢號護衛艦發現救起。

士官被救起時身體雖然相當虛弱，但意識非常清楚，能在海上漂流近一天幸運獲救，靠的是一個漂在海上的塑膠箱。

報導指出，士官在海上緊抓的塑膠箱並非艦上物品，研判是海上漂流物；士官被救起後送往鹿兒島縣鹿屋市內的醫院治療，海上自衛隊將待士官身體狀況恢復後，再詢問詳細事發經過。

日本共同社報導，落海士官當時沒有救生衣；他後來被發現的地點位於屋久島南方約50公里的海面上。

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