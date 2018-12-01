郭文貴成立法治基金 葉望輝讚「歷史性的突破」

葉望輝表示，郭文貴成立的法治基金是「歷史性的突破」。（法新社）

2018-12-01 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴日前宣布出資1億美元（約新台幣31億元）成立「法治基金」，協助遭中國迫害人士，並由前白宮首席策士班農（Steve Bannon）擔任主席，2016年「川蔡通話」的牽線人、前美國副總統錢尼副國安顧問葉望輝今日表示，這個基金是「歷史性的突破」。

葉望輝今日接受《路德社》主持人路德專訪。與郭文貴關係密切的路德說，11月20日郭文貴宣布成立的法治基金，他認為實際上是「反中共」、「反專制獨裁」的基金。葉望輝回應，由於沒機會參加，不太熟悉此基金的具體戰略，但過去若有人反對中國共產黨，幾乎沒有人會提供協助、保護，因此，葉望輝說：「這個基金，我覺得是一個歷史性的突破」。

談郭文貴成立基金 葉望輝：需要很多人支持

葉望輝表示，若要讓中國人民有新的未來，「不是一下子能夠做到」，因此，他認為，這種基金需要有很多人的參與和支持。

路德指出，與郭文貴合作的前白宮首席策士班農，其「班農主義」思想認為，中國共產黨與華爾街有著長期的利益綑綁關係，不僅剝奪了中國14億百姓的人權，更使得大量美國人民失去工作崗位；而如今的川普政府，似乎也不再受過去較親中的「季辛吉主義」影響，採取較強硬的對中政策，他詢問，葉望輝是否有相同看法。

葉望輝：美國人須理解「中共」不等於「中國」

葉望輝表示，班農、川普的方向都非常準確，「百分之百可以支持」。他強調，過去五十多年以來，普通美國人對中國並不是很了解，美國百姓的資訊來源，就是大媒體、大學教授，然而這兩個渠道，數十年來已受到共產黨的滲透影響，若能有比較正確的資訊來源，讓美國人更了解中國的「現實」狀況，並認知「中共」政權不等同於「中國」人民，他們才能活躍起來，並對美國政府施加壓力，以改善對中國的政策。

提及美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）數十年來如何影響美國的對中政策，葉望輝表示，「季辛吉對（美國的）中國專家和決策者的影響，是50年的投資」，他甚至形容這是一種「癌症」。他認為，美國需要培養更多的人才，讓更多對中國有新的認知的人，能夠在國務院、國會山莊工作，獲得經驗，「1年、5年、10年後，這個影響也許是非常大」。

葉望輝：對「自由中國」很有期待

葉望輝最後強調，美國現在有一個「歷史性」的總統，對中國的態度已經有基本的改變，「幾十年中國人受苦，在國外，太少人了解、同情、支持和幫忙，我希望我們一起努力，在未來，我們增加我們的能力，看看能否改變一般中國人的生活，這是很重要的目標，因為，我對未來的自由中國很有期待」。

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