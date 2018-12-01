惺惺相惜？ 普廷與沙國王儲G20見面超High擊掌

普廷與穆罕默德熱情擊掌。（法新社）

2018-12-01 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的G20峰會，全球領袖聚集共商大事。沙烏地阿拉伯由王儲穆罕默德代表與會，但他因被指控是華郵記者命案的幕後主使，處境有些尷尬，英國首相梅伊與法國總統馬克宏都說要找穆罕默德「好好談談」，唯獨俄國總統普廷不怕外界閒話，笑容滿面地與穆罕默德擊掌問候。

綜合外媒報導，普廷與穆罕默德在G20開幕會議比鄰而坐，兩人皆以滿面笑容迎接對方，過程中普廷率先舉起右手要與穆罕默德擊掌，穆罕默德理所當然回禮，並用左手多拍了普廷三下，兩人才接著就坐，這一幕成為各大媒體熱烈討論的場邊話題，也因普廷一直以來被懷疑牽涉多起暗殺案，讓兩人的互動成為網路揶揄的題材。

相較之下，美國總統川普與兩人皆無太多互動，甚至在進場準備大合照時，直接從兩人面前走過，既沒握手也沒寒暄問候。川普與普廷原先要在G20期間另外舉行雙普會，卻因俄羅斯與烏克蘭爆發武裝衝突，川普對此感到不悅，行前決定取消。

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