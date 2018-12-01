英研究：手機皮製外殼比馬桶座髒17倍

2018-12-01 16:21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕從通訊、娛樂到尋找資料等，現代人可說是「機不離手」，但英國一項最新研究發現，手機保護用外殼的骯髒程度超乎想像，塑膠外殼比馬桶座骯髒7倍，皮革外殼更髒上17倍，且原因與人們常在廁所內使用手機有關。

英國「每日郵報」11月30日報導，當地衛生服務與清潔公司Initial Washroom Hygiene針對手機衛生程度進行研究，分別從50支智慧型手機及馬桶座表面採取樣本，檢驗後發現馬桶座平均有220單位的細菌，手機膠殼則平均高達1479單位，後者比前者高出近7倍。而時常被當作簡易錢包使用的皮革製手機外殼，骯髒程度更是馬桶座的17倍。

專家指出，人們習慣在如廁時滑手機，導致手機暴露於滿是細菌的環境中，包括把手及馬桶上等，才會變得異常骯髒。Initial Washroom Hygiene也向另外2000人調查發現，40％的受訪者坦承，會於上班期間在廁所內使用手機，且其中只有20％會在事後進行清潔。

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