找到客機殘骸？馬航MH370罹難者家屬要求政府重啟搜索

內森指著發現的殘骸說：「這個標籤還能看得懂，應該是飛機的地板，所以搜索不應停止。」（法新社）

2018-12-01 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空公司MH370班機，在2014年從吉隆坡前往北京時離奇失蹤，機上239名人員至今仍下落不明，上月30日已經正式解散調查小組，引起罹難者家屬不滿，拿著多片客機碎片要求重新搜索失蹤客機。

綜合外媒報導，調查小組解散後，往後相關工作會交由馬來西亞航空器事故調查局負責，家屬在上月30日早上，拿著5片據稱是馬航MH370殘骸的碎片召開記者會，請求各界金援搜救任務，也向政府喊話，希望不要停止尋找客機。

《福斯新聞》報導，一名失蹤乘客的女兒內森（Grace Nathan）指著發現的殘骸說道：「我們找到了碎片，這個標籤還能看得懂，應該是飛機的地板，所以不該停止搜索。」

內森建議政府往沙堆或非洲海域方面去搜尋，她說：「為什麼對殘骸證據視而不見？應該把它當成拼圖遊戲，一片片湊出真相。」她還表示，許多私人公司都願意金援搜索任務，所以不應該放棄。

據了解，已從世界各地蒐集到近30多件的飛機碎片，但經檢驗後僅有3片確定為馬航MH370班機的殘骸；對此內森和其他家屬在記者會上將後來找到的5片碎片交給馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke）。

陸兆福表示，若碎片經調查人員核實為馬航MH370班機的殘骸，且有可靠的證據確定飛機所處位置，政府就會繼續搜索。

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