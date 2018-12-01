海協會副會長孫亞夫：中國將營造有利統一的國際環境

海協會副會長孫亞夫表示，中國將一面爭取台灣民心，一面營造有利統一的國際環境。（資料照）

2018-12-01 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨這次在九合一選舉中大勝，也讓兩岸關係受到矚目。海協會副會長孫亞夫認為，台海形勢仍然複雜嚴峻，因為民進黨仍是執政黨，所以兩岸關係不會有根本變化。但他也提到，中國將一面爭取台灣民心，一面營造有利統一的國際環境。

綜合報導指出，孫亞夫最近談到選後台灣政局變化、中國反台獨鬥爭、兩岸民間交流合作和未來兩岸關係的走向。他認為由於民進黨仍是執政黨，兩岸關係不會有根本變化，2020年台灣選舉活動又要開始，因此台灣政局將更複雜，台獨勢力也會伺機而動，中美關係戰略競爭背景，也會影響兩岸關係發展。

孫亞夫也說，中國將讓自身的壯大轉變成推進兩岸關係、實現和平統一的資源，並堅持兩岸和平發展政治道路。他表示，中國爭取台灣民心是全面、且持之以恆的工作，而且同時也要抓緊時機，營造有利實現完全統一的外部環境。因此中國長期鼓勵、擴大國際社會承認「一中」，隨著中國國際地位增強，台獨勢力謀求的外部空間也會被壓縮。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，中國對兩岸統一的基調已上升到「中華民族偉大復興」的高度，相較於40年前，已有策略、戰術方面的改變。這次選舉結果代表民眾求新求變，希望打破藍綠惡鬥，因此不能再用藍綠二分法來切割台灣社會，他認為，中國在看待台灣相關議題時，也該跳脫傳統的統獨二分思維。

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