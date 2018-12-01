人生最快樂的年紀？英研究呈現U型曲線 是這2個歲數！

英國一項研究針對各年齡層的人進行調查，整理出人生中的兩個快樂高峰點，這兩個高點分別為23與69歲。（歐新社）

2018-12-01 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕很多人都希望在人生中找到快樂，英國一項研究最近針對各年齡層的人進行調查，整理出人生中的兩個快樂高峰點，這兩個高點分別為23與69歲。

綜合報導指出，英國倫敦政治經濟學院經濟表現中心之前針對2.3萬名17到85歲的人進行生活滿意度（life satisfaction）調查，受試者被要求預測未來5年後的生活滿意度，研究團隊並在5年後追蹤受試者的生活滿意度。數據顯示，人們20到70歲之間的生活滿意度呈現U型曲線，曲線兩個高峰分別是23與69歲，曲線低點則是50歲中旬。

研究也發現，年輕人傾向認為未來的生活滿意度會暴增，但等到5年過後，他們的生活滿意度卻遠低於預期。隨著年齡增長，人們對未來的生活滿意度預期會逐漸下降，但他們仍相信未來會更好。一直到75歲，人們對未來的生活不再充滿期待，但這因此讓他們在活到預期歲數時，實際上的生活滿意度高於預期。

研究指出，人們傾向高估未來正面事件發生的可能性、低估負面事件發生的機率，舉例而言，人們常預期自己的健康程度應該高於平均，並低估自己離婚的可能性，這可以解釋為何人們在大部分時間都認為未來會更好。

事實上，神經科學研究也有證據顯示，人們的大腦會選擇性處理正面、負面的資訊，因此讓人類維持著預期偏差。研究認為，如果能讓更多人意識到人類在生活滿意度上有著預期錯誤，就可以調整大家對未來的預期，這樣或許當大家發現生活不如預期時，就不會那麼痛苦。

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