中國首枚民營WiFi衛星亮相 號稱「讓全球免費上網」

中國企業「連尚網路」聲稱，2026年將要在全球提供免費WiFi網路。（路透資料照）

2018-12-01 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國第一枚民營WiFi衛星於11月27日首度亮相，並宣布該衛星將在2019年，從戈壁沙漠的酒泉衛星發射中心搭乘長征系列火箭發射至太空。中國官媒報導，這家企業總共計劃發射272顆衛星，最終目標是2026年「讓全世界人民免費上網」！

根據央視11月28日報導，中國企業「連尚網路」將於2019年發射中國首枚民營WiFi衛星「連尚一號」進入太空，該公司的整個衛星計劃目標，就是在2026年為全球人民建構免費網路。報導內容稱，未來用戶將可以在自己的手機上，搜索到相應區域覆蓋的衛星網路，實現「一鍵上網」。

連尚網絡CEO王靜穎受訪時表示，由於地球的地貌具多樣性和複雜性，部份區域無法搭建網路基礎設施，導致全世界仍有很多地方存在網路死角，根據聯合國報告，至2017年底，全球有高達39億用戶沒辦法連上網路，「所以我們就想到了衛星這樣的一個方式」。

報導指出，連尚網絡總計將發射272顆位於不同高度的混合軌道衛星，以建構可覆蓋全球的網路訊號，2020年，就會完成首批10枚衛星的發射，該項衛星計劃總預算約為30億元人民幣（約台幣133億元）。

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