她一上飛機空姐就關艙門 美國女子意外搭上「專機」

美國女子意外成為班機上的唯一乘客。（圖擷自IG）

2018-12-01 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位女子麥阿朵之前在泰國搭飛機，卻意外發現，她竟然是整架飛機上唯一的乘客，讓她相當興奮地在機上跳舞，許多網友看到後也都直呼超幸運。

綜合報導指出，美國邁阿密女子麥考杜（Latsamy McAdoo）之前到泰國旅行，搭乘泰國航空的班機從本土飛到蘇梅島。等她一上機，空服員就把艙門關閉，她才發現原來整架飛機上只有她一個乘客。麥考杜不只在機上獲得無限量的飲料、餐點，更開心的在飛機上跳舞、自拍。

麥考杜表示，身為機上唯一的乘客有好也有壞，剛開始她感到非常興奮，因為空服員讓她在走道上隨意跑動。不過後來她一度感到相當害怕，感覺很像電影《絕命終結站》的場景，讓她懷疑自己的時刻是否到了，所幸最後飛機順利降落。

事後麥考杜將獨自搭機的經驗分享到IG，許多網友看到都表示羨慕，「根本是飛機上的女王。」、「真希望我也能搭上這班飛機。」也有網友表示，在他的國家如果一架班機上只有一名乘客，會直接取消班機，讓乘客去搭下一班。

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