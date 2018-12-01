土耳其若堅持採購俄S-400 美國防部喊話：將暫停供應F-35

美國國防部報告指出，若土耳其不放棄向俄國採購S-400防空系統，美國將停止F-35戰機的供應。（路透）

2018-12-01 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其去年向俄國簽署採購4套S-400防空系統的協議，不但引起北約擔憂，也讓美國感到相當不滿。有外媒報導，11月初由美國國防部提交至美國國會的最新報告顯示，若土耳其不放棄對S-400的採購，美國將把土耳其排除出F-35戰機的生產項目。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，美國防部於11月初提交美國國會的報告指出，「如果土耳其不放棄購買S-400防空系統，將重新考慮土耳其作為8個夥伴國之一，繼續參與F-35戰機生產項目的問題」。

報導指出，從2002年起，土耳其參與美國領導的F-35戰機多國研發項目，並有意購買至少100架F-35戰機。日前，由於土耳其向俄國採購總價達25億美元的S-400防空系統，並預計於明年開始供貨，迫使美國國會警告，可能會暫停向土耳其供應F-35戰機。

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