全球首見「哺乳」蜘蛛！ 兒子要獨立、女兒可喝奶到長大

蜘蛛媽媽在巢中以母乳哺育幼蛛們。（擷取自YouTube）

2018-12-01 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕分泌母乳哺育幼體的動物行為，過往幾乎只在哺乳類動物身上出現，不過中國研究團隊近期發現一種跳蛛，其雌性個體竟會分泌「乳汁」哺育幼體，而這種蜘蛛分泌的乳汁內所含蛋白質是牛乳的4倍，可協助雌性幼體安然成長至性成熟，不過雄性幼蛛在可獨立狩獵後便須離巢生存。

綜合外媒報導，中國科學院西雙版納熱帶植物園權銳昌及陳占起研究團隊，近日發現一種蟻蛛Toxeus magnus（學名，以下寫作T. magnus）的母體會從腹部生殖器附近分泌類乳汁液體，供剛孵化的幼體食用，以提高幼蛛的生存率，這項發現昨天發表在國際權威學術期刊《科學》（Science）雜誌。

經研究分析，這種「蜘蛛奶」成分相當營養，每毫升液體含有2毫克的糖、5.2毫克脂肪及124毫克的大量蛋白質。目前尚不清這種乳汁狀液體從何而來，不過研究人員推測，乳汁形成的機制，可能類似螞蟻等少數昆蟲所產的食用「營養卵」，因為這種乳汁與蛛卵相同，均從母蛛腹部的生殖孔排出。

為確定此育幼機制在T. magnus身上是否必要，研究人員將母蛛上腹溝的生殖孔堵住，發現無奶可喝的幼蛛全數於11天內死亡，確定了此育幼機制已是獨立且攸關生存的動物行為。

此外，科學家也發現，在幼蛛成長至可獨立獵食的年齡後，母蛛仍會持續供應奶水約20日，值得一提的是，蜘蛛女兒被母親允許吸奶至性成熟，但蜘蛛兒子在可狩獵後20日便須離巢獨立生存。

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