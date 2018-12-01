美國前總統老布希逝世 享耆壽94歲

美國前總統老布希過世，享壽94歲。（路透）

2018-12-01 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕多家外媒報導，美國第41任總統喬治.H.布希（George Herbert Walker Bush）逝世，享耆壽94歲。

老布希死訊由發言人麥葛拉斯（Jim McGrath）宣布，並轉述老布希之子小布希（George Walker Bush）聲明：「喬治.H.布希是一名品格崇高的人，也是子女所能要求的最好父親，布希家族的所有成員，對他所展現出的生命力與愛，以及其他在乎父親，並為他祈禱的朋友和美國民眾們表達最誠摯的感激。」

老布希人生經歷豐富，父親為美國參議員，18歲隨即從軍，於二戰期間擔任飛行員，文武雙全的他退伍後進入名校耶魯大學就讀，畢業後縱橫商場、政壇，先是在德州經營石油事業有成，後來棄商從政當選眾議員入主國會，接著成為共和黨主席，並擔任美國中央情報總監。

老布希於1981年起擔任前總統雷根副手，8年任期過後轉而參選總統，任期僅一屆，任內正逢冷戰結束，全球局勢趨於緩和，最為人所知的功績為90至91年進行的「波灣戰爭」，率領以超過40萬美軍為首的聯軍擊敗入侵科威特的伊拉克海珊政府。他的兒子小布希青出於藍，當選第43任總統並連任2屆。老布希也是歷任美國總統最長壽的一位。

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