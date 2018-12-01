助美電台向中國發送要聞 泰國台商遭拘捕下落不明

2018-12-01 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，泰國一名台商協助美國「希望之聲」電台，突破新聞封鎖向中國境內發送廣播節目，上月22日遭曼谷警方逮捕，至今仍下落不明。

根據美國《自由亞洲電台》獨家報導，泰國曼谷一間台資公司的台商蔣永新，上月22日遭當地警方逮捕，並遭控涉嫌從事非法電信廣播。事發後，《自由亞洲電台》一直嘗試聯絡蔣永新及曼谷警方，不過至今均無消息。

《自由亞洲電台》引述希望之聲電台負責人曾勇的說法，指蔣永新並非該電台的志願者，也不知道電台廣播的內情，強調蔣只是協助一個電台志願者承租一間房子，作為該電台對中國發射站之用。

報導指出，泰國警方拘捕蔣永新時，曾多次表明「受到中國方面的壓力」，消息一出，引發海外異議人士撻伐，認為在短波廣播並未違反泰國法律的情況下，泰國不該幫中國政府進行新聞封鎖，此外，一味聽從中國指示，泰國的國家主權也受到侵害。

由美國法輪功成員成立的「希望之聲」電台，總部設在舊金山，目前已營運15年。該電台節目不僅在美國境內擁有近20個調頻地方電台，也通過短波向中國發送電台節目，部分發射站架設在泰國等東南亞國家。

希望之聲電台製作的節目以全球要聞為主，涉及宗教信仰的內容並不多，該電台向來受中國異議人士及海外人權團體推崇，認為他們對突破中國新聞及言論封鎖有卓越貢獻。

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