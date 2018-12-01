「川習會」解貿易僵局？葉望輝：不會達成「真正的協議」

葉望輝認為，「川習會」不會達成「真正的協議」。（資料照）

2018-12-01 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕2016年「川蔡通話」牽線人、前美國副總統錢尼副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates）今日接受海外媒體專訪，除了談及台灣九合一選舉結果，也對G20峰會舉行的「川習會」表達看法。他認為，此次兩國元首會晤，不會達成「真正的協議」。

葉望輝接受《路德社》主持人路德專訪時表示，他認為此次「川習會」大概是「象徵性」的會晤，達成「真正的協議」的可能性非常低，他強調，美國的經濟還很健康，而中國的經濟受到制裁的影響較大；川普的貿易政策，不是選舉時才提出，這正是他的本性；川普非常看重美國的勞工，以及雙邊貿易關係是否合理、公平，「一次性的宴會，不可能解決那麼大的挑戰」。

葉望輝：納瓦羅出席G20峰會相當重要

葉望輝表示，川普這次帶了鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）是「非常重要」的，因為很多川普政府的幕僚，跟華爾街的期待較一致，希望這次會晤能對貿易僵局產生重大突破；但是，美國的勞工組織、普通國民，「他們的耐心是比較長久的」，而納瓦羅正代表著大部分美國人對雙邊貿易不公平的看法。

葉望輝指出，川普的貿易戰略非常公開透明，若中國達不到要求，美國下一步就會加大施壓，「這不是一個很弱的領導人」；談到中國，葉望輝強調，中國是一個「非常不民主」的國家，但中國共產黨員只佔中國人口的極少數比例，若共產黨推行的政策對大多數中國人民有害，且多數人民開始了解原因，中共政權會非常擔心對執政基礎造成影響。

葉望輝：美國政治局勢已出現巨大轉折

路德詢問，美國期中選舉結果，是否會影響川普的對中政策？葉望輝表示，民主黨也有很多人對共產黨持負面態度，如近日獲民主黨提名為眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi），就長期在人權議題批評中共。

葉望輝認為，美國的政治目前似乎出現「非常大的轉折」，兩大黨開始對美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）於50年前制定的親中戰略產生巨大質疑，並初步形成新的對中政策共識；他指出，在對中議題上，民主黨較關注人權，共和黨較關注貿易，由於兩黨領導人對中國有著基本共識，因此，習近平想利用民主黨去推翻川普對中政策的心願，恐怕會落空。

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