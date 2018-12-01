驚！天天用的牙刷杯 竟是4千年前古文物

2018-12-01 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕誰都不會想到要將古文物拿來當日常用品，英國一名男子卡爾（Karl Martin）從市場買回家當牙刷杯的陶罐竟是4千年前的古物，讓他震驚不已。

綜合外媒報導，卡爾在漢森拍賣行（Hansons Auctioneers）任職，有一次在幫忙卸貨時，發現這些陶器的紋路和家中的牙刷杯看起來很像，都有著粗糙的動物圖案，索性請同事幫忙鑑定牙刷杯的價值。

《BBC》報導，鑑定結果顯示，被當成牙刷杯的陶罐，歷史可追溯到西元前1900年，可能是來自阿富汗地區，漢森拍賣行的負責人詹姆士（James Brenchley）說：「陶罐是在古印度文明時期製成，極有可能是被富裕的旅行者帶到英國來的。」

卡爾表示，陶罐是在5年前於英國的跳蚤市場中，以4英鎊（約台幣160元）買下，放在浴室中放置牙刷和牙膏，陶罐上甚至還有牙膏的痕跡，但沒想到它竟真的屬於古文物！

11月漢森拍賣行舉行的拍賣會上，卡爾將陶罐以80英鎊（約台幣3100元），等於是翻了20倍的價格售出，雖然並不是一筆很大的財富，但是仍是不錯的金額，卡爾說：「我很喜歡這個陶罐，也許我不應該把它賣掉，應該堅持下去。」

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