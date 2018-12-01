「你從不聽我的」 G20峰會馬克宏當面對沙國王儲說重話

馬克宏與穆罕默德私下談論哈紹吉命案。（歐新社）

2018-12-01 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕G20峰會正在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯進行中，全球領袖齊聚一堂，包括深陷華郵記者命案的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德。有外媒捕捉到，法國總統馬克宏私下與穆罕默德談話時用字遣詞相當嚴肅，甚至向對方說「你從不聽我的話」。

華郵記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐土耳其領事館遭殺害、肢解，消息曝光後引發全球關注，穆罕默德被高度懷疑是命案主使者。目前法國已禁止確定涉案的18人入境，並放話還會有進一步的制裁；馬克宏和英國首相梅伊（Theresa May）皆宣稱要就哈紹吉案質問穆罕默德。

有媒體拍攝到馬克宏與穆罕默德在場邊的對話。馬克宏說：「我真的很擔心」、「你從來不聽我的」、「我是一個說話算話的人」。穆罕默德則說，「不用擔心」、「我當然會聽你的話」、「沒問題，我能夠處理。」

愛麗舍宮表示，馬克宏與沙國王儲討論哈紹吉命案和正在葉門進行的戰事時，向對方傳達了「非常堅定的訊息」。《路透》報導，馬克宏稱歐洲將堅持讓國際專家參與命案調查工作。

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