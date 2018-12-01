都是翻譯惹的禍？同志交友軟體Grindr總監一句話遭指「反同」

2018-12-01 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大同志交友平台「Grindr」的總監陳俊仰（Scott Chen），在自己的貼文留言處回覆「有人覺得婚姻是一男一女的神聖結合，我也覺得是，但這是你家的事」，引起同志及外媒議論。

綜合外媒報導，陳俊仰26日在自己的臉書上針對台灣上週的反同公投過關，分享一則宏達電（HTC）的連結後，在下方留言寫下批評基督教團體及表達他對婚姻的個人信仰，遭外媒大肆報導，認為陳俊仰此番言論是在反同，隨後陳俊仰則出面澄清，指因為網站的翻譯效果不佳，自動翻譯成英文後讓人誤解，才會引起如此誤會。

留言處陳俊仰表示，覺得婚姻是一男一女的神聖結合，雖然後面亦寫道「結婚是個人的事，有錢不能捐給真正貧窮飢餓戰亂災難需要幫助的人嗎？為什麼要花大錢去阻止相愛的人結婚？人生中沒別的重要事嗎？」但該言論被Grindr旗下的網站「Into」報導後在社群網路上引起爭議。

隨後陳俊仰出面回應：「之所以說婚姻是男人和女人間的神聖結合，是基於個人經驗。我是男人，娶了一個我愛的女人，更有2個漂亮的女兒，我喜歡這種婚姻模式，這是我對婚姻的看法，而不同人對婚姻會有不同的看法，你無法否認我對婚姻的感受。」

陳俊仰表示，自己是同性婚姻的支持者，自年輕時就提倡LGBT的權利，他說：「我支持同性婚姻，很自豪能為Grindr工作。」

《紐約時報》報導，Grindr公司並未對此事件做出回應。

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