4個孩子的媽熱心投票 這原因恐入獄服刑8年

2018-12-01 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名合法移民婦女多年來熱心公眾事務，不僅加入共和黨，還誤以為自己有投票權，在過去10多年來持續投票，沒想到近年被發現觸法，德州上訴法院近日宣布維持原判，判處這名婦人8年有期徒刑，最嚴重還可能面臨驅逐出境下場。

綜合外媒報導，德州39歲婦女奧蒂嘉（Rosa Maria Ortega）小時候跟隨父母從墨西哥移民到美國，接著順利取得合法永久居民身分（綠卡），她在美國念書、工作，最終在德州成家立業，婚後還育有4個小孩，但奧蒂嘉一直都不知道自己仍不具有美國公民身分。

審判期間，奧蒂嘉堅稱不知道不能投票，強調自己不清楚美國公民跟合法永久居民之間的區別，她一名兄弟表示，奧蒂嘉在很小的時候就跟隨父母從墨西哥移民來美國，且於多年前就持有永久居留身分，讓全家人都以為她已經具有公民身分。

奧蒂嘉的律師表示，當事人熱心公眾事務，從2002年開始以共和黨人的身分投票，在2016被發現違法前，她已持續投票10幾年。該名律師指出，奧蒂嘉可以受教育、可以擁有財產、可以在軍隊服役、可以找工作、可以納稅，唯獨不能投票，但她並不清楚這點。

報導指出，奧蒂嘉被控選舉詐欺罪，並被判處8年監禁，德州上訴法院陪審團本週二（27日）維持原判，引起全美司法界譁然。有高階司法人員認為，這不是該被判刑入獄的案件，還有人直言，起訴奧蒂嘉的決定具有政治動機，德州當地司法人權團體現正積極尋求救濟途徑。

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