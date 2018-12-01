退出實驗父親爆料 基因編輯失敗寶寶會被「處理掉」

中國科學家賀建奎。（歐新社）

2018-12-01 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方科技大學副教授賀建奎近期內宣布一對基因編輯雙胞胎女嬰誕生，引發全球學界撻伐，更被當局下令封殺、依法查處。有外媒引述一位中途退出實驗的父親說法，指賀建奎團隊答應，若嬰兒在實驗過程出問題，他們會負責「處理掉」。

根據美國《自由亞洲電台》報導，一名事先同意參與實驗中途卻選擇退出的父親鄭曉（化名）透露，賀建奎團隊並未告知他該實驗採用基因編輯技術，雙方事前也未針對倫理方面潛在爭議進行討論。

鄭曉表示，當時他曾追問該團隊的一名研究人員，若最終生下不健康的寶寶要怎麼辦，研究人員叫他不用擔心，「若當真發生這種事情，團隊會負責處理掉孩子」。

賀建奎日前曾在第二屆人類基因編輯國際峰會上表示，實際上原有8對志願者夫婦進入試驗程序，均為父親是HIV陽性、母親HIV陰性的組合，扣除1對中途退出，最終有7對夫婦接受基因編輯試驗。

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