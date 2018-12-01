地圖上沒台灣？中國留學生崩潰怒向媒體爆料！

近日一名中國留學生發現，澳洲布里斯本一間藥妝店所張貼的廣告，中國的地圖上沒有台灣，氣得向當地中文媒體爆料。（圖擷取自微博）

2018-12-01 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名中國留學生發現，澳洲布里斯本一間藥妝店所張貼的廣告，中國的地圖上沒有台灣，氣得向當地中文媒體爆料，並說比起D&G的事件更誇張，「自己的祖國沒有被人尊重」。

《今日澳洲》接獲中國留學生爆料，指他在26日經過布里斯本一間藥妝店，無意間看到一張有中國地圖的廣告，但明顯沒有涵蓋台灣，甚至西藏和新疆部分地區也沒有在上面，他當下的第一反應，「在逗我嗎？！台灣怎麼沒了？！」該留學生當天就氣得向店家反映，要求中國地圖必須要涵蓋台灣，店家回覆會立即改善，但他28日再去看，地圖仍未更改。

中國留學生向《今日澳洲》表示，該藥妝店的主要客源來自中國，不能一邊賺著中國消費者的錢，卻連基本的尊重都沒有，這個廣告用的是簡體中文，又是專門面向中國的郵寄服務，比起D&G事件還糟糕，這個廣告甚至已經掛出至少2個月。

《今日澳洲》向藥妝店反映事件，店家表示已經在第一時間重新訂製新的廣告，並說廣告上的錯誤不代表任何政治觀點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/