強震重創安克拉治基礎設施 海嘯預警解除

2018-12-01 05:20

〔中央社〕美國阿拉斯加州（Alaska）第一大城安克拉治今天發生規模7.0強震，導致建築物劇烈搖晃，部分居民無電可用。當局一度發布海嘯警報，不久解除。目前未傳出有人在地震中重傷。

安克拉治（Anchorage）警政部門表示，強震對該市「基礎設施造成重大破壞」，「多棟民宅和建築物受損」，「許多道路和橋梁關閉」，民眾「若無必要開車，請遠離馬路」。

白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）表示，正在阿根廷參加20國集團（G20）高峰會的總統川普，已聽取地震簡報，並持續追蹤災情。

地震發生後，當局針對庫克灣（Cook Inlet）和金奈半島（Kenai Peninsula）發布海嘯預警，但不久後解除。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，強震發生後，安克拉治國際機場（Anchorage International Airport）已暫停營運。

網路上的影片顯示，通往機場的馬路有巨大裂縫，一輛汽車受困。

安克拉治當地電視台KTVA發布影片顯示，一間房間劇烈搖晃，燈光忽明忽滅，民眾躲在桌下，不料天花板突然掉落。

安克拉治每日新聞（Anchorage Daily News）表示，地震造成報社受損，牆壁龜裂，天花板損壞。

阿拉斯加大學（University of Alaska）宣布今天停課，並透過推特（Twitter）呼籲：「所有非必要人員應返家。」

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