美中貿易戰和俄烏紛爭陰影下 G20峰會揭幕

2018-12-01 03:12

〔中央社〕在美國總統川普揚言升高美中貿易大戰，以及俄羅斯和烏克蘭陷入軍事緊張陰影下，20國集團（G20）領袖今天在阿根廷展開為期兩天的高峰會談。

對人口共占全球2/3的20國集團來說，今年的峰會是一場重大考驗。隨著許多地方的國家主義情緒高漲，20國集團處理貿易緊張的能力面臨外界質疑。

布宜諾斯艾利斯峰會籠罩在美中貿易爭端陰影下。自今年以來，這兩大經濟龍頭已互對彼此數以千億美元計的商品課徵懲罰性關稅。

川普和中國國家主席習近平明天將共進晚餐，兩人意在解決衝擊全球經濟成長歧見的會談結果，將影響下週全球市場走勢。

川普今天表示，在他和習近平舉行會談前，出現一些不錯的跡象。

他和日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）會面時表示：「我們正非常努力。如果我們能達成協議，那會很棒。我認為他們（中國）想要如此，我想我們也希望。再看看吧。」

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）稍早對媒體表示，川普和習近平的私人關係不錯，「如果（他們的會談）不成功，我會非常訝異」，「不過若就達成協議而言…這完全取決於美國和中國元首」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/