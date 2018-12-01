買山羊捐贈貧困家庭 慈善販賣機吸睛

2018-12-01 00:14

〔中央社〕從販賣機買一隻山羊捐給貧困家庭的構想，如今已在美國紐約、英國倫敦和菲律賓馬尼拉等地實現，這項義舉由摩門教和聯合國兒童基金會（UNICEF）等慈善機構發起。

這個構想很簡單：這台販賣機不賣零食，改販售色彩鮮豔的盒子，價格從2美元至200美元不等，這些盒子以圖案呈現國內外貧困家庭的需求。

捐贈者可以選擇捐贈任何東西，從釣餌（2美元）到可以供養家庭的一頭牛（150美元）。

其他還包括小兒麻痺疫苗、縫紉機或當地使用的紐約地鐵圖。

捐贈者選擇一個盒子，再以信用卡支付後，「禮物」會掉到販賣機底下洞口，這純粹是象徵性操作過程，因為這些盒子全是空的，上頭僅有禮物的圖樣。

但這已足以讓部分路人掏出錢包。

曼哈頓（Manhattan）房地產經紀人布瑞南（Julie Brannan）說：「這個構想很棒。」她在赴約的路程中因此停下來。

「我選擇給女孩的衛生棉包，因為有些地方的女孩生理期期間，不能去學校上課，我之前聽說過，因此這是很適合捐贈的物品。」

摩門教（Mormon Church）紐約發言人柯克（Ryan John Koch）表示，販賣機去年最初在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）市中心試水溫，假期期間募得55萬美元，平均每人捐贈25美元。鹽湖城是摩門教總部所在。

這項計畫擴及5座城市，包括亞利桑那州吉爾伯特（Gilbert）、紐約、倫敦和馬尼拉。

柯克表示，這些販賣機將擺放至12月30日，所有募得款項將捐贈給合作機構。

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