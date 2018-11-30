看到黑色手掌就不靈？肥皂感應器「歧視黑人」笑翻網友

黑人男子將手掌放到感應器下方，給皂器卻毫無反應。（圖擷自Reddit）

2018-11-30 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕現在國內外許多廁所在洗手台旁邊都有提供洗手乳，有些廁所更有自動感應給皂器。不過外國一個自動感應給皂器最近卻引來網友熱議，因為這個給皂器只認白人的手、不會給黑人肥皂。

最近有網友在外國論壇「Reddit」分享了一段影片，影片中有兩位男子在測試一台自動感應給皂器。當白人男子將手伸到感應器下方，給皂器馬上就擠出洗面乳。但當另一位黑人男子將手掌放到感應器下方，給皂器卻毫無反應，黑人男子還不斷上下調整手掌位置，但給皂器使終不擠出洗手乳。

之後黑人男子突發奇想，把一張白色擦手紙放在手掌上，然後再伸手到感應器下方，結果給皂器立馬就擠出洗手乳。但當黑人男子將擦手紙拿走，再次嘗試將手掌放到感應器下方，給皂器又停止給皂。

許多網友看到影片後都笑翻，質疑給皂器根本是歧視黑人，「種族清洗。」、「就是不給你肥皂。」、「黑人手掌也是手掌。」

相關影片請見：

種族歧視給皂器

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