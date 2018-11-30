新天皇登基儀式費用 文仁親王反對公帑支付

2018-11-30 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕現任明仁天皇次子秋篠宮文仁親王公開發言，新天皇登基儀式中的大嘗祭不該由公帑支出，而改由「內廷費」支付。內閣官房副長官西村康稔說明，政府既定方針不變。

據《共同社》報導，皇太子德仁於明年5月1日即位，弟弟文仁將會成為皇位第1順位繼承人「皇嗣」。近日文仁表示，大嘗祭擁有強烈宗教色彩，恐不宜以公帑支出，早在1989年換代時，就有民眾反對此項支出，並指出政教分離，宗教儀式的費用應由皇家私人經費的「內廷費」支出。文仁提到自己有向宮內廳建議，對於不採納自己意見，他感到相當遺憾。

「大嘗祭」、「劍璽等繼承之儀」及「即位禮正殿之儀」是天皇登基的3個儀式，其中大嘗祭將於明年11月舉行，屆時會供奉該年收割的穀物祭拜神明與先祖，意在祈求國泰民安，五穀豐收。

依日本《憲法》規定，天皇不能干預國政，只能從事國事活動，如今文仁指責政府款項運用，涉及違憲。對此內閣官房副長官西村康稔聲明，日本政府既定方針不變，文仁只是發表意見，不會有違憲疑慮。官房長官菅義偉強調，新任天皇的所有登基儀式都不會違反憲法中規定的「國民主權」及「政教分離」。

此外，日本政府已在今年4月的內閣會議上計畫，登基儀式會遵循先前作法，並將大嘗祭定位為官方的皇室活動，相關費用從皇室的公務活動費「宮廷費」中支出。不過日本民間宗教團體對大嘗祭的宗教背景有疑慮，預備向政府的撥款提起訴訟。

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