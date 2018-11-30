竊取三星OLED技術賣中國 11名南韓人撈4億遭起訴

2018-11-30 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓水源檢察署29日以涉嫌向中國公司洩漏三星面板技術為由，起訴一家三星顯示器供應商的11名員工。

綜合外媒報導，涉案的9名南韓人涉嫌以155億韓元（約新台幣4.2億元）的金額，將從三星顯示器公司（Samsung Display）取得的有機發光二極體（OLED）面板資料轉賣到中國，

報導指出，這家三星顯示器供應商先是成立空殼公司，接著在和三星顯示器公司的合作中，取得運用於可折疊螢幕的面板藍圖及使用設備等資訊，將技術機密出售到中國牟利，而這家空殼公為避免東窗事發，員工都使用化名、不實的電話號碼及電子郵件。

檢方提到，遭洩漏的技術為三星顯示器公司歷經6年研發的成果，期間投入38名工程師，投資更高達1500億韓元（約新台幣41億元），甚至被指定為南韓工業技術保護法所保障的國家核心技術。

據了解，OLED螢幕與傳統液晶顯示螢幕相比，多了輕薄、高亮度、耗電量低等特點，隨著市場快速發展，中國相關面板產業近年也在積極開發OLED面板技術。

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