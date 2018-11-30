擔心中國留學生減少 美大學砸18億「買保險」

2018-11-30 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕先前據外媒報導，美國川普政府為防止間諜活動，正考慮對中國留學生實施更嚴格的背景調查及限制，不過對於美國大學而言，卻不希望因此讓中國留學生流失，有大學便為此「買保險」來未雨綢繆。

綜合外媒報導，美國伊利諾大學香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）商學院和工學院買了一份為期3年、給付額高達6000萬美金（約新台幣18億元）的保險，以防中國留學生的學費收入下滑，而2所學院每年須繳付42.4萬美金（約新台幣1300萬）的保費。

報導指出，只要在一年內，2所學院的中國留學生學費收入下降超過2成，即會啟動保險機制，彌補學校損失。商學院院長布朗（Jeff Brown）表示，「觸發保險給付的原因，包括中國學生簽證受阻、流行病、貿易戰等我們無法控制的特殊狀況。」

加州大學柏克萊分校高等教育研究中心研究員邱達哈（Rahul Choudaha）提到，中國留學生在近10年迅速增加，但到了2017年卻首次出現下滑，影響原因恐包括2點，一是美國不斷增加的反移民言論，二是當局早前以遏制智慧財產權盜竊為由，縮短中國學生、學者在一些敏感領域進行研究的簽證效期。

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