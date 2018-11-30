巴西性騷嚴重！3女特派員酒吧實測 4小時被摸157次

2018-11-30 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕巴西性騷擾問題日益嚴重，為了讓民眾重視這項議題，研究團隊開發了一套特別的觸碰感測衣，找來3名女性前往酒吧測試，結果3名女性在4小時內被觸碰了157次，團隊希望能以這項研究，顯示「女性身體不被尊重」的結果。

根據《QUARTZY》報導，一間飲料公司發起了一個名為「The Dress for Respect」的計畫，想要凸顯巴西嚴重的性騷擾問題。該公司特別與廣告公司「Ogilvy」合作，發明了一套特別的衣服，在這套衣服中嵌入了感應技術，讓衣服可以感測到觸摸與壓力，每當感應到受到觸碰，就將訊息傳回給系統。

在這項計畫中，研究人員找了3名辣妹穿著感測衣服進入一間酒吧參與派對，結果在派對中的4小時3名辣妹一共被鹹豬手偷摸了157次，而從研究系統中可見，3名辣妹主要被觸碰的區域是下背部、背部和手臂。

不久之後，研究人員將在場幾位伸出鹹豬手的男子們帶去觀看研究結果，這些男子對於這件衣服的功能相當訝異，同時也驚訝自己對於這些女性造成的傷害。

相關研究影片請見

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