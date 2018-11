巴西性騷嚴重！3女特派員酒吧實測 4小時被摸157次

2018-11-30 22:08

〔即時新聞/綜合報導〕巴西性騷擾問題日益嚴重,為了讓民眾重視這項議題,研究團隊開發了一套特別的觸碰感測衣,找來3名女性前往酒吧測試,結果3名女性在4小時內被觸碰了157次,團隊希望能以這項研究,顯示「女性身體不被尊重」的結果。

根據《QUARTZY》報導,一間飲料公司發起了一個名為「The Dress for Respect」的計畫,想要凸顯巴西嚴重的性騷擾問題。該公司特別與廣告公司「Ogilvy」合作,發明了一套特別的衣服,在這套衣服中嵌入了感應技術,讓衣服可以感測到觸摸與壓力,每當感應到受到觸碰,就將訊息傳回給系統。

在這項計畫中,研究人員找了3名辣妹穿著感測衣服進入一間酒吧參與派對,結果在派對中的4小時3名辣妹一共被鹹豬手偷摸了157次,而從研究系統中可見,3名辣妹主要被觸碰的區域是下背部、背部和手臂。

不久之後,研究人員將在場幾位伸出鹹豬手的男子們帶去觀看研究結果,這些男子對於這件衣服的功能相當訝異,同時也驚訝自己對於這些女性造成的傷害。

相關研究影片請見

