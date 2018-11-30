單身小心！ 研究：孤獨早死風險比肥胖、抽菸還高

美國一項研究發現，相較於抽菸和肥胖，孤獨造成的早死風險更高。（法新社）

2018-11-30 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕有些惡習可能會影響到人的壽命，但你知道孤獨其實也很危險嗎？美國一項研究發現，單身、孤獨感對人有負面影響，而且相較於抽菸和肥胖，孤獨早死的風險更高。

綜合報導指出，美國楊百翰大學（Brigham Young University）之前對218個案例進行研究，觀察社會孤立（social isolation）和孤獨對人造成的影響。結果發現，孤獨感造成的早死風險，比肥胖、抽菸還高。心理學教授霍特蘭斯德（Julianne Holt-Lunstad）表示，與其他人進行社會互動是人類的基本需求，這對幸福、生存都很重要。

霍特蘭斯德也舉出，有極端案例顯示，在需監護時期缺乏人際互動的嬰兒無法健康長大，而且容易死亡。她也指出，社會隔離、單獨監禁常被社會當作一種懲罰形式，不過此時此刻卻有越來越多美國人經常經歷孤立感。

孤獨感不只會影響到人的生理，也會影響到心理，英國過去曾被列為歐洲中最孤獨的國家，因為英國人很少與鄰居打交道，而英國人的幸福、健康指數其實也是全歐洲最低。

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