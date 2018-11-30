美報告稱中國滲透破壞民主價值 中國學者：美國人的偏見

2018-11-30 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國史丹佛大學昨（29）日提出報告，中國透過「滲透」的方式在操弄美國政商學界，中國學者對此表示，這些是美國的偏見，。

綜合媒體報導，美國史丹佛大學胡佛研究所發布《中國影響力與美國利益，提高建設性警惕》，報告皆由與美中接觸的主要倡導者撰寫。報告中提及，中國破壞民主價值、言論自由，並直接影響中國影響美國大學、媒體智庫的民主程序。

對此指控，中國南京大學國際關係研究院院長朱鋒表示，美中建交近40年，美國一直是推動美中聯繫往來的重要力量，然而，現在不是這種力量導致這種言論出現，他說：「是一些美國人的心態和偏見在作怪」

朱鋒表示，過去美國努力地推動美中往來，然而，為何如今想法改變了？因為現在中國強大了，影響力增加，一些美國人開始對美中往來產生了苛刻的看法，他接著質疑：「要說滲透中國怎麼滲透美國呢？中國在美國的學者才多少？美國的實力與價值在全世界占據什麼樣的地位更不用說了。」

而中國官媒環球時報社評也提及，報告中的中國對美滲透，並非中國的意願，近2年來興起的「中國滲透論」，已超越了中國與西方文化交流的目的，中國並沒有改變西方文化的野心及能力，中國政府希望能夠減少與西方國家間的誤會，並能順利展開合作。

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