想請假喘口氣 記者實測「這招」裝病法讓網友笑翻

2018-11-30 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕畢業後出社會工作，不論進哪間公司或創業，都是龐大體系中的1顆小螺絲釘，但工作久了難免會疲乏，想請假揣口氣，就有日本網友在推特上一招「下腰」裝病法，掀起網路瘋傳，更吸引日本記者實測，讓網友笑翻。

日本網友「牛人」14日在推特發文，稱有朋友教他「想裝病翹班的時候，只要邊下腰邊打電話就可以發出真的很痛苦的聲音」，結果引起網友熱烈討論，紛紛說：「這招很強耶」、「實測的時候，笑到不行」，也有網友分享各自的裝病法，「先跪坐，上半身再往後仰，也有同樣功效」、「早上喉嚨還沒開嗓，就可以打電話試試看，聽起來有病懨懨的感覺」。

貼文被瘋傳後，吸引日媒報導，更有記者發揮實驗精神，他先將手機放在地上，接著整個人也屈膝躺在地上，再用雙手拱起身，呈下腰的姿勢講話，聲音聽起來的確有生病的感覺，不僅實測過程逗樂不少網友們，記者的「軟Ｑ」筋骨也意外掀起討論，有網友笑說：「這也太厲害，現在我筋骨很硬，做完這個真的要掛病號，向公司請假」。

但也有網友認為，「如果用這種方式常常請假，還不如辭掉工作比較好，代表你沒有心要上班」，也有網友感嘆「如果祭出這招請假還不成功，這公司也太嚴格，還是盡速離職的好」。

記者實測影片

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