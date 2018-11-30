Google歧視女性？地圖搜「婊子」出現女校女宿

2018-11-30 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名網友日前在閒暇時刻，到Google Maps網站搜尋「在我附近的婊子」（bitches near me）時，竟發現結果全顯示女校和女子宿舍，此事引起許多人不滿，痛斥Google「歧視女性」。

綜合外媒報導，該名印度網友「trollenku」在推特分享此事後，讓許多網友也好奇嘗試搜尋，結果顯示，儘管居住的城市各不相同，但世界各地似乎都能得出相同結論，網友附近的女校會被標註在地圖上，此外也包括女子宿舍及女性服飾店。

事情爆發後，眾多網友紛紛在推特提出抱怨，「這簡直是性別歧視，也太不尊重人了」、「國際化的平台竟然把婊子和女性畫上等號，真是讓人難過」、「Google，你可以解釋一下為什麼會跑出這他O的結果嗎」。

報導指出，另有一派網友則呼籲大家冷靜，因為人工智慧（AI）終究是機器，Google本身有一套演算法，如果經常有人將「女性」和「婊子」連起來搜尋，那麼系統極可能會讓2個關鍵字產生關聯，「那麼錯的到底是誰呢？」

據了解，事後Google Maps已將這項錯誤修復。

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