日本首例 3000年前塞滿百顆核桃編織籃出土

2018-11-30 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕福島縣南相馬市教育委員會29日宣布，日前從繩文時代晚期中葉（距今約3000年前）的「鷺內遺跡」洞穴中，發現塞滿大量核桃的編織籃，對於探索日本原住民「繩文人」古時的編織技巧和飲食文化，此一發現相當寶貴。

綜合日媒報導，此編織籃從直徑1.5公尺、深度1.1公尺左右的坑洞中挖出，以竹子和細竹類撕裂後編織而成，外觀保留了開口處至底部的形狀，縱長33公分、橫長20公分，內部則塞滿數百粒直徑約3.5公分的核桃。

南相馬市教委會研判，編織籃的功能是用來保存及搬運，至於能保存到現代的原因，很可能是因為籃子在這3000年間都被浸泡在純淨的地下水中，才能順利避免嚴重的氧化和腐爛。

專攻考古學的首都大學東京教授山田昌久則表示，經由這次發現，也可以進一步了解繩文人每餐的進食量，對於繩紋時代的飲食考究是珍貴的發現。

據了解，過去青森市三內丸山遺跡曾出土類似編織物，不過當時內部僅有1粒核桃，像這次裝有大量核桃的情況是日本首例。

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