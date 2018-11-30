郭文貴斷播事件調查出爐 美國之音解雇龔小夏

2018-11-30 19:46

〔中央社〕美國之音去年4月直播中國流亡海外富商郭文貴的專訪時突然節目中斷，引發中共是否介入新聞自由的疑慮。歷經一年多調查後，美國之音29日做出處分，將參與直播的普通話組主任龔小夏解雇。

美國之音（VOA）中文網今天報導，美國之音台長班奈特（Amanda Bennett）29日在發給員工的電子郵件中，針對上述直播中斷事件的調查結果表示，「今天已將一名普通話組雇員解雇並將另一名雇員暫停職務一段時間」。

儘管這封信沒有提到人名。不過，已被停職一年多的普通話組主任龔小夏證實她已被解雇。

事情發生在2017年4月19日，當天美國之音已預告要網路直播3小時的節目，內容是專訪經常揭發中共政治內幕的富商郭文貴，但在進行了大約1小時20分鐘後，觀眾們看到攝像鏡頭轉向一名主持人，他用手指劃過喉嚨，螢幕瞬間變黑。

郭文貴在節目中說，他有長達40多小時和時任公安部副部長傅政華的電話錄音。他過往受中國國家領導人和安全部的委託，動用自己的財力接觸海外敏感人士，包括達賴喇嘛與海外民運人士；還有中共高官暗中要求他調查時任中紀委書記王岐山的家族腐敗。

美國之音事後的聲明指出，中國政府確實對此事施壓，但「沒有對決策過程發生任何作用」，這個事件的相關決定，是由班奈特領導的高層基於「核實、平衡和公平」的新聞原則做出的。

不過，斷播引發爭議。外界質疑，一直希望封殺郭文貴的中共已經滲透到美國之音內部。龔小夏更曾撰文指出，「美國之音的領導們為了掩蓋他們屈服於中共壓力的不道德的做法，指控一線採訪記者違抗命令」。

包含龔小夏在內，參與郭文貴專訪的5人隨後被強迫行政休假，停職期間美國之音對此展開4項獨立調查。

班奈特在給員工的信中表示，4項調查得出結論都顯示，中斷採訪是美國之音領導層試圖落實新聞標準的結果。「調查未發現有證據支持所謂斷播是來自中國政府，或VOA內部存在間諜驅動壓力的指稱。」

至於被解雇的龔小夏，根據報導，其律師基尤納加（Paul Kiyonaga）說，他和龔小夏將用一切可行的法律手段挑戰這項決定。

他說，美國之音解雇龔小夏的決定，對任何一位相信美國憲法第一修正案、新聞操守和美國聯邦機構獨立性的人來說都是一個冤案。

「美國之音」的預算是由美國國會出資編列，並由美國廣播理事會（Broadcasting Board of Governors）監督，以多種語言向世界各地製播節目。根據美國之音，其普通話組在中國每週的受眾有4千萬人。

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