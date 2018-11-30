約見面卻發現女網友「照騙」 中男氣到綁架她勒索27萬

2018-11-30 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北黃梅縣有位25歲吳姓男子，本月中約一名劉姓女網友見面，結果發現女子的照片根本是「照騙」，氣到持刀挾持她，要求交付6萬人民幣，所幸經警方介入後，成功救出劉女，也逮捕了吳男。

中媒《澎湃新聞》報導，吳男上月底利用手機交友軟體認識劉女，認為對方年輕、漂亮，展開追求，兩人相約本月14日見面，但沒想到見面後，吳男認為劉女本人與照片判若兩人，不甘心受騙，一氣之下持水果刀夾持劉女。

吳男先搶走劉女隨身200人民幣後，再開車到載她一同到深山，威脅對方交付6萬人民幣（約新台幣27萬元），劉女擔心自己沒有那麼多存款，會死在吳男手中，遂致電給朋友籌錢，所幸友人察覺有異，報警處理。

警方請該名友人不疑有他地假裝配合送錢，實際上派警力埋伏於面交地，最後成功救出劉女，惟第一時間讓吳男駕車逃跑。不過警方事後經循線調查，已在22日以圍堵方式在吳男家中將他竊捕到案，目前吳男依法被處以刑事拘留中，等待進一步偵辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/