美B-52轟炸機驚見生殖器塗鴉 指揮官尷尬丟飯碗..

B-52轟炸機中隊被抓包在地圖軟體上塗上不雅圖案。（圖片取自Aircraft Spots推特）

2018-11-30 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國B-52轟炸機近來頻頻穿梭南海，可說是美空軍戰力指標之一。但軍方最近傳出一件頗為尷尬的醜聞，那就是有人在B-52駕駛艙儀表板上發現不雅圖案，官方調查後決定炒指揮官魷魚。

綜合外媒報導，美國北達科他州邁諾特空軍基地的B-52轟炸機69中隊指揮官保羅古森（Paul Goossen）遭軍方解職，原因是有人發現駕駛艙的螢幕上出現生殖器塗鴉。報導指出，塗鴉是用地圖軟體所畫，該軟體是用來標示任務預定路線、出動架次與目標座標等資訊。塗鴉的目的則是想在部隊部署任務結束時在慶功宴上取樂用。

美國空軍全球打擊司令部發言人說明，「任何不符美國空軍價值觀與原則的行為都無法被容忍」，強調軍方對創造不健康、不適當工作環境的行為採取零容忍措施。美空軍先前則表示，古森的解職是基於他無力維持專業的工作環境，失去了軍方對他的信任和信心。

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