美星巴克Wi-Fi禁看色情網站 YouPorn反擊：不准喝 ！

2018-11-30 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕星巴克提供免費Wi-Fi，但大家都會用來幹嘛呢？雖然使用店內網路觀看色情內容一向是被禁止的，但星巴克決定未來將更進一步阻絕這類網站。

《BBC》報導，咖啡龍頭星巴克宣布，從2019年起，全美所有分店的免費無線網路（Wi-Fi）將主動禁止瀏覽色情內容，且透露已經找到能阻截的解決方法，聲明中還寫道，「雖然很少發生，但使用星巴克的免費Wi-Fi瀏覽違法或糟糕的內容，是從不被允許的。」

報導表示，星巴克一直受到來自維吉尼亞州非營利組織「Enough is Enough」的壓力，要求其在店內應過濾色情內容的使用，該組織本週時也發布聲明，譴責星巴克違背禁止瀏覽色情內容的承諾，並呼籲人們連署要求星巴克設立管制程序，截至週四，已有近27000人參與。

報導引述，消息一出，立刻在網上引發討論，「為甚麼會有人在星巴克看色情片？」「是誰在星巴克看那麼多色情片，讓人家不得不屏蔽Wi-Fi？」還有人崩潰大呼，「應該要把星巴克上銬，直到他們把色情網站還給我們！」

報導提及，針對星巴克這項新措施，色情網站YouPorn副總裁查爾斯休斯（Charles Hughes）回應，從2019年1月1日起將禁止在辦公室喝星巴克的飲料。

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