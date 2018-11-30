戰機遭敘利亞擊落？以色列國防軍否認

敘利亞官方媒體報導1架以色列軍機在敘利亞遭擊落，以色列國防軍隨即否認。（美聯社資料照）

2018-11-30 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞官方媒體報導，敘利亞防空部隊於29日晚間擊落來襲的1架以色列軍機以及4枚導彈，然而，以色列國防軍（IDF）否認有此事發生，並批評相關報導是「假新聞」。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，敘利亞國家電視台引述國安官員消息指出，以色列空軍於29日晚間，試圖襲擊位於大馬士革南部的城鎮基斯沃（al-Kiswah），敘利亞的防空部隊立刻進行反擊，並成功擊落1架以色列軍機、4枚導彈。

然而，以色列國防軍隨後發表聲明，駁斥相關報導內容不實，以軍並沒有飛機或是空中目標被擊中；以色列國防軍發言人則回應，「以方不會評論國外媒體的消息」。

《俄羅斯衛星通訊社》向一名敘利亞國安官員求證，這名官員則否認了有關敘利亞防空部隊擊落以色列軍機的說法。但他也證實，該國的防空系統的確擊落了數個襲擊敘利亞領土的空中目標。

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