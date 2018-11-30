3顆來自月球的石頭 翻倍以2620萬元售出

2018-11-30 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕拍賣公司蘇富比（Sotheby's）29日在紐約將3顆稀有的月球石頭以85.5萬美元（約台幣2620萬元）的高價售出，據了解買方是名美國私人收藏家，還尚未將這3顆石頭命名。

綜合外媒報導，這3顆來自月球的稀有石頭是在1970年，由蘇聯發射的無人月球探測器所執行的「月球16號」任務（Luna-16 Mission）中蒐集到的石頭，這些石頭原是蘇聯為向太空計畫前負責人謝爾蓋（Sergei Pavlovich Korolev）致敬所贈，後變成遺孀妮娜（Nina Ivanovna Koroleva）所有。

《每日郵報》報導，謝爾蓋對蘇聯許多太空計劃付出相當大的貢獻，但由於他在1966年就去世，來不及看到從月球上帶回來的土壤樣本，蘇聯便將這3顆來自月球的石頭贈與妮娜，紀念她已故的丈夫對太空計劃的貢獻。

蘇富比拍賣行表示，由於美國所採集到的月球樣本都在美國政府手中，這種個人持有，且又在市場上拍賣的狀況實為罕見，更說，1993年時也拍賣了一塊來自月球的岩石，當時以約44萬美元（約台幣1千3百萬元）的價格賣給了一位匿名的美國收藏家，這次的價格更是翻倍高價售出。

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