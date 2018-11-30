中網路傳大量日人移民中國？ 日媒提數據戳破謠言

近來在中國網路上屢傳大量日本人移民中國，日媒今提數據戳破謠言。（路透）

2018-11-30 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體指出，中國網路自去年起就有一系列關於日本人大量移民中國的言論，像是「居住在上海的日本人明顯增加」、「走在大街上，到處都是日本人」等。但數據顯示，居住在中國的日本人數其實不增反減，大量日人移民中國的說法純屬謠言。

《日經中文網》今日刊登一篇專文，駁斥中國網路上不斷流傳的「大量日本人開始移居中國」的謠言。內文指出，日本外務省每年都會公布海外日本人的數量，2017年10月，旅居中國的日本人為12.4萬，與2012年高峰期的15萬少了約2.5萬人。目前海外日人最多的城市是泰國曼谷，人數達6.9萬人。

內文提到，居住在上海的日人約5.6萬，但在2012年有7.8萬人，其它中國城市如北京、廣州、瀋陽的日本人也逐年減少中，也因日本企業工廠重心從中國轉移東南亞，包括印尼、越南等地的日本人持續增加。

內文亦打破另一項錯覺，那就是中國赴日本旅遊的人數其實也持續減少，最高峰為2007年的397萬人，2013年減為不到300萬人，近年則是在250萬人左右徘徊。

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