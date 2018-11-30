聲波攻擊再起？ 加國駐古巴人員又罹怪病獲准返國

又有加拿大駐古巴外交人員受到聲波攻擊。（路透）

2018-11-30 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕美加2國駐古巴外交工作人員近年頻傳遭「聲波攻擊」，部分人員出現腦部、中樞神經系統損傷等嚴重狀況，近日又有一名加拿大駐古巴工作人員罹患神秘怪病，加國外交部29日表示，允許駐古巴外交人員返國。

綜合外媒報導，加拿大一名高級官員週四（29日）在記者會上證實，一名外交人員今夏出現神秘症狀，其後接受醫療團隊檢測，研判是受高科技聲波攻擊，獲外交部同意返國，目前並未進一步對外公布其病情。這也讓出現離奇症狀的加國國民增至13人，其中包括8名外交人員及5名家屬，美國駐古巴人員及家屬則合計有26人受害。

加拿大官員表示，由於狀況仍未明朗，加國政府今年4月起就不讓家屬陪同外交人員前往古巴，目前駐古巴的加國外交人員僅剩12人。加拿大外交部指出，目前有關機構正努力查明原因，強調維護外交人員及家屬的健康與人身安全是首要任務。

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