平價鞋偽裝高檔精品 傻眼...一堆時尚迷都上當了！

平價鞋店「Payless」偽裝成高檔精品店，行銷手法相當成功。（圖擷自Youtube）

2018-11-30 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國平價鞋連鎖品牌「Payless」近期想出一個行銷企劃，將店面偽裝成高級精品店，讓許多女性被蒙蔽，有人竟拿著一雙19.99美元（約台幣615元）的鞋子說道：「這鞋子做工精緻且優美，我願意付400多美元（約台幣1萬多元）。」

綜合外媒報導，「Payless」將店面打造成義大利精品「Palessi」高級模樣、邀請約80名較具影響力的人來參加盛大開幕式，在網路上架設時尚官網及Instagram帳號，更在洛杉磯舉辦品牌發表會，以假亂真。

據《boston25》報導，「Payless」的成本通常在20美元到40美元（約台幣615元到1200元）之間，而佯裝成為「Palessi」後，鞋價飆升到200美元到600美元（約台幣6千元到2萬元）間。

「Payless」表示，一名消費者花了640美元購賣一雙價格僅115美元（約台幣3600元）的鞋子，最終「Payless」將退費給消費者，且讓他們保留鞋子，並將整個消費者的購物過程拍成影片作為廣告用途，放到社交平台上，不少消費者被告知鞋子是平價品牌「Payless」後，紛紛露出驚訝表示說道：「你認真的嗎？」

《CBS》報導，「Payless」首席營銷官莎拉（Sarah Couch）表示，該行銷手法式為了吸引務實的美國消費者，她說：「我們遇到許多顧客，說喜歡這個款式，但卻對精品價格感到退縮、不滿。」；紐約廣告公司「DCX Growth Accelerator」首席創意官道格（Doug Cameron）說：「『Payless』的顧客群相當務實，我認為用這種意識形態來挑戰當今的時尚文化非常有挑釁的意味。」

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