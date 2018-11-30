拍照露腿太色情 印度女子因「傷害宗教情感」被捕...

印度沙女子法提馬（Rehana Fathima）在參拜神廟期間，拍下了露出一點大腿的照片，隨後因「露骨色情」和「傷害宗教情感」而被逮捕。（圖擷自Rehana Fathima臉書）

2018-11-30 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度沙巴瑞瑪拉廟（Sabarimala temple），供奉著印度教生長之神阿雅帕（Ayyappa），日前剛解禁讓所有女性都可參拜，但32歲女子法提馬（Rehana Fathima）在徒步前往寺廟所在的山頂時，拍下了露出一點大腿的照片，隨後被當局以露骨色情和傷害宗教情感逮捕。

據《BBC》報導，印度教認為有月經的女性不潔淨，因此禁止她們參加宗教儀式，沙巴瑞瑪拉廟過去更聲稱，由於阿雅帕是個單身的神明，所以10歲到50歲婦女（有月經和生育能力）不能進來。

印度最高法院於9月推翻了該禁令，法提馬10月時和另1名女記者，在上百名警察的保護下徒步前往沙巴瑞瑪拉廟，但在主廟前被抗議者抵擋，完全無法進去。

接著，有人發現法提馬當時曾PO出自拍照，顯示她穿著黑色服裝（阿雅帕教徒主要的衣著顏色），前額塗著代表印度教傳統的檀香膏，坐下來的姿勢似乎在模仿著阿雅帕經典的坐姿。

民眾向警方告發她的這張照片可以看到大腿，未免太過色情，而且也傷害了阿雅帕教徒的宗教情感，最後法提馬被捕並拘留了14天，她的友人則質疑，男性去參拜沙巴瑞瑪拉廟時都可以裸露上身或露出大腿，而法提馬卻遭受如此對待，「這樣是不是太離譜了？」

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