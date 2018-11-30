英國正妹亂打肉毒桿菌 嘴唇腫成「兩條香腸」

2018-11-30 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕29歲的英國女子瑞秋，日前請美容師到家中為她的額頭和唇部施打「肉毒桿菌」，但過幾小時後，她的嘴唇開始瘋狂腫脹，幾乎是原本的2倍，令她難以忍受疼痛，花了整整3個月的時間，才讓嘴唇恢復原來的大小。

英國《太陽報》報導，瑞秋當天待在朋友家，請美容師前來進行肉毒桿菌的施打療程。一開始，她還沒有接受注射，但喝了幾杯酒，並在朋友的推薦下，她決定在嘴唇和額頭注射肉毒桿菌。不過她也透露，當下她以為美容師是名護士，且未對「沒有簽署任何同意書」保持警覺。

報導表示，注射完幾小時後，瑞秋的嘴唇就開始瘋狂腫脹，甚至感覺「快爆了」，她向美容師詢問，被建議到醫院求診，而後醫護人員證實她的狀況並非過敏，需要注射溶解劑治療。瑞秋表示，在接受治療時，她的母親坐在候診室外都能聽到尖叫聲，因為太痛苦了。之後瑞秋花了整整3個月的時間，才讓嘴唇復原。

報導提及，這種在家中而非醫院或診所進行的肉毒桿菌施打療程，可稱為「肉毒桿菌派對」，因為其便利性，且價格通常較便宜，如瑞秋在家中施打的療程約需220英鎊（新台幣約8600元），相較在診所施打平均便宜80英鎊（新台幣約3200元），因此近年來在英國有日漸受歡迎的趨勢。

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