沙國王儲謀殺案纏身 美國照挺 3.3兆軍售協議不變

2018-11-30 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，指出川普不願意讓被大眾指控為殺人兇手的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）為這場謀殺負責的原因，竟是因為早先年前簽署了高達1100億美元（約台幣3.3兆元）的軍購協議。

綜合外媒報導，日前資深記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）被虐殺、分屍一案吵得沸沸揚揚，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德遭指控是幕後指事者，許多國家發出要抵制穆罕默德入境，甚至希望將他繩之以法。

由於沙烏地阿拉伯蘊藏豐富石油等利益，美國考量種種原因，未和其他國家一樣抵制穆罕默德，更有消息傳出，美國將對沙烏地阿拉伯售出更多軍事武器；另有一名前國家安全委員會的官員透露：「庫許納要求我們盡可能對沙烏地售出武器。」

《半島電視台》報導，自川普上任以來，其女婿、高級顧問庫許納（Jared Kushner）和穆罕默德一直保持友好關係，更早在2017年時就已和沙烏地阿拉伯簽署高達3.3億台幣的軍購協議，20日川普也出面表示，不會對穆罕默德採取任何懲罰性措施，且說道：「如果我們愚蠢地取消這些合約，俄羅斯和中國將成為最大的受益者。」

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