最強「男女雙修」淫僧 中共政協常委釋學誠被免職

釋學誠遭免去民族和宗教委員會副主任、全國政協常委等職務。（法新社）

2018-11-30 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕今年8月，時任中國佛教協會會長釋學誠被爆出性侵醜聞，引起軒然大波，被迫辭去中國佛教協會會長職務。中國官媒昨日報導，釋學誠再次失去重要職務，他不但被免職民族和宗教委員會副主任，中共全國政協常務委員的身分也遭終止。

中國官媒《新華社》報導，11月29日，中共政協第十三屆全國委員會常務委員會第四次會議在北京閉幕，會議表決決定，免去釋學誠的民族和宗教委員會副主任職務，並接受其請辭第十三屆全國政協常委、委員。

現年52歲的釋學誠，於1982年在福建莆田廣化寺落髮為僧，23歲時，他成為最年輕的名寺方丈，之後一路青雲直上，成為中國佛教界最高領導人。2008年，釋學誠當選全國政協常委；2015年，出任中國佛教協會會長；2018年3月，成為全國政協民族和宗教委員會副主任。

今年8月初，他被爆出涉嫌性侵醜聞，以密宗「男女雙修」等說法迷惑、誘姦女弟子，並涉及巨額資金流向不明、寺廟違建等問題，引起國際媒體的廣泛關注。

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