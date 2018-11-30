左批一帶一路右罵南海軍事化 美印太總司令砲轟中國

美印太司令部總司令戴維森認為，中國一帶一路和在南海的軍事化增加了緊張局勢。（美聯社）

2018-11-30 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕因應中國發展海上霸權的野心，美國祭出「印太戰略」反制。印太司令部總司令也對中國的崛起提出警告，稱其一帶一路倡議與在南海軍事化的行為，增加了美中這全球前兩大經濟體的緊張局勢。

根據《彭博》報導，美印太司令部總司令戴維森（Philip Davidson）透過視訊連線，在華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）所舉辦的研討會中表達對北京政府的反彈。他說，中國不斷威脅區域內其他國家，並透過一帶一路這個大規模且極具野心的計畫，以提升經濟發展為手段，增加自己在亞洲和其他地區的影響力，這些行為美國都看在眼裡。

戴維森的這番發言正好落在美國總統川普與中國國家主席習近平會面之前，兩人先後抵達阿根廷布宜諾斯艾利斯，準備參加G20高峰會，外界預料這將是貿易戰的轉捩點，雙方達成協議的機率不小。

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