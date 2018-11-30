衰！和殺人犯同名同姓 他被押上法庭受審

澳洲墨爾本維多利亞高等法院，近日開庭宣判布朗（Peter Brown）殺人案，但被帶上法庭聽審的卻是另一位同名同姓的男子。（圖擷自Supreme Court of Victoria臉書）

2018-11-30 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕弄錯人了！澳洲墨爾本維多利亞高等法院，近日開庭審判謀殺案時，法警押上來了嫌犯布朗（Peter Brown），但法官卻覺得沒看過這名囚犯，最後才知道在他們面前的是另一位同名同性的男子。

據《BBC》報導，真兇布朗於今年3月時，和女友弗雷澤（Simone Fraser）發生了金錢糾紛，原來過去他向弗雷澤借的錢，全被都匯給了在網路上認識的菲律賓女孩。

布朗在爭吵時拿起高爾夫球桿和磚頭，將女友活活打死並棄屍，被捕後已承認犯案，法院最近開庭準備宣告判決，結果出庭聽判的卻是因為其他案件被拘留的無辜布朗。

審案法官發現狀況不對後，怒斥將人搞混的獄方，要求他們做出解釋。經過了一些延遲，這才讓真兇布朗上庭，法官最後判處他30年有期徒刑，服滿24年後才可假釋。

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