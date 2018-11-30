比貿易戰更嚴重 新報告：水資源危機將拖垮中國

最新一份報告指出，中國水資源稀缺的問題將嚴重打擊地區經濟。（法新社）

2018-11-30 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰雖占據近期國際新聞版面，但一份新的報告指出，中國需要擔心的，不僅是眼前的這場貿易戰，持續惡化的水資源危機，恐拖垮整個中國近年來的經濟成長。

根據《美國之音》報導，國際環保組織綠色和平（Greenpeace）本月20日發布一份新報告，指中國西部冰川近幾十年來加速融化，現已有5分之1消失無蹤，此改變將大規模影響農業及城市用水。該組織研究員表示，這些冰川被稱為「亞洲水塔」，是南北極地區外最大的飲用水庫存，同時也是亞洲數條重要河流的河水來源。

另一份報告則凸顯目前中國水資源稀缺的現狀，該報告作者，英國下議院外交事務委員會中國事務特別顧問彭朝思（Charlie Parton）表示，中國80％可運用之水資源分布在南方，北京、上海、天津等12個北方重要省份、城市的水資源嚴重短缺，而這12個省份卻涵蓋中國38%農業、50%的能源工業及41%人口，其中北京的人均水資源保有量甚至僅略高於沙烏地阿拉伯。

彭朝思指出，中國缺水並非暫時性氣候問題，而是資源基礎已被嚴重過度開採，全面性受到破壞，他說，中國政府耗資1千億美元（約新台幣3.08兆）打造的著名南水北調工程也無法解決問題，即便南水北調在2030年實現設計輸水量，而且這些水全部被送往北京、天津及河北省地區，該地區人口也僅能達到水資源嚴重短缺線的3分之2。

研究中國環境問題逾20載，美國智庫威爾遜研究中心的環境學家吳嵐（Jennifer Turner）直言，由於沒有商業活動能在無水狀況下運營，水資源缺乏的問題將重創中國地區經濟，同時影響跨國企業投資意願，至於對本土農工業的傷害更是不在話下。

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