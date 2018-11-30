川普取消與普廷會談 俄：感到遺憾

川普臨時宣布取消與普廷會面，克里姆林宮回應，對此決定感到遺憾。（法新社資料照）

2018-11-30 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕20國集團（G20）峰會明天將在阿根廷登場，美國總統川普今天突然在推特上宣布，基於俄國與烏克蘭的衝突情勢尚未解決，決定取消與俄國總統普廷在阿根廷的會談。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稍早回應，對此決定俄國感到遺憾。

綜合外媒報導，由於先前被俄國扣押的3艘烏克蘭海軍船艇和艦上官兵至今尚未交還烏克蘭，川普今日在推特表示，「我已經決定取消我原先在阿根廷與普廷總統的會晤，這是對相關各方最好的做法，一旦這種情況得到解決，我期待（一次）有意義的首腦會議」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稍早回應，俄國總統普廷原有意與美國總統進行接觸，對於美國政府取消在布宜諾斯艾利斯進行兩國元首會晤的決定，俄國感到遺憾。他表示，「取消會談，意味就關鍵國際議題的討論被無限期延後」。

俄國海軍25日在克里米亞（Crimea）近海以武力扣押3艘烏克蘭海軍船艇，並將船艇上的24名烏克蘭官兵入監2個月，震驚國際。俄國指控這3艘烏克蘭船艇非法入侵俄國海域，烏克蘭則回應是俄方無理攻擊，並於28日起實施全國戒嚴30天。

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